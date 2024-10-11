В Туле на Тимирязева авария с легковушкой задержит движение

В Туле движение трамваев застопорит ДТП с легковым авто. Видео с места происшествия очевидцы поделились в соцсетях, также о перебое в перемещении общественного транспорта предупредили в Telegram-канале «Тула.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии