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Пятый канал

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За ночь силы ПВО сбили 777 украинских дронов над регионами России

За ночь силы ПВО сбили 777 украинских дронов над регионами России

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь с 10 на 11 сентября уничтожили 777 украинских дронов над регионами РФ.

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