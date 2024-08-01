Минкульт Казахстана рассмотрел петицию о запрете пропаганды ЛГБТ

Рабочая группа министерства культуры Казахстана рассмотрела петицию о запрете пропаганды ЛГБТ* («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).
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