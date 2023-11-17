Украинки требуют вернуть мужей из армии: семьи протестуют на улицах

Семьи украинских военных, долго находящихся на передовой, требуют ротации, сообщает Ouest-France. ВСУ несут огромные потери, а родственники военнослужащих отлично понимают всю несправедливость мобилизации.
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