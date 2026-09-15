«Пушкинской карте» исполнилось пять лет: россияне купили 115 млн билетов

«Пушкинская карта» в сентябре отметила пятилетний юбилей. За это время молодые люди купили по ней 115 млн билетов на культурные мероприятия на сумму более 57 млрд рублей.
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