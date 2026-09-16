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Аргументы и Факты

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Эксперт Серебряков сказал, стоит ли покупать зимние шины китайских марок

Эксперт Серебряков сказал, стоит ли покупать зимние шины китайских марок

Покупка китайских зимних шин перестала быть пустой тратой денег, так как за последние пять лет технологии их производства совершили колоссальный скачок и теперь способны конкурировать с европейскими и российскими брендами.

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