360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 269 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иванов
    Сдох и сдох! И слава Богу!Политолог Подлесн...
  • Роза Семиренко
    А почему наши мёр не принимают?!NYT: Украина испо...
  • Уфимцев я
    Берегут этого "чуда"... такую Конституцию с американскими "прохфессорами" из ЦРУ нам, холопам, нарисовал... Убил бы п...Один из авторов К...

Кустарев: в РФ создали комплексную систему защиты объектов от БПЛА «Ступор»

Кустарев: в РФ создали комплексную систему защиты объектов от БПЛА «Ступор»

В России создали комплексную защиту объектов от беспилотников. Она способна выявлять и подавлять БПЛА сразу несколькими способами, рассказал РИА «Новости» директор по развитию компании-разработчика системы ООО «Ступор» Владислав Кустарев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Святогор Князев
Её на фронте нет! А значит, нет у нас никакой системы. Что пользы бахвалиться в прессе, когда оно не помогает нашей победе?
Ответить
15 час.
Олег Найданов
Очередной &quot;военный&quot; экспердун!
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх