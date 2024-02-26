Кустарев: в РФ создали комплексную систему защиты объектов от БПЛА «Ступор»

В России создали комплексную защиту объектов от беспилотников. Она способна выявлять и подавлять БПЛА сразу несколькими способами, рассказал РИА «Новости» директор по развитию компании-разработчика системы ООО «Ступор» Владислав Кустарев.
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