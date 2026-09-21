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KyberSwap сравнила платформы для кроссчейн-свапов в сети Arc

KyberSwap сравнила платформы для кроссчейн-свапов в сети Arc

KyberSwap рассмотрела несколько сервисов для перевода криптовалют в блокчейн Arc. Его особенность заключается в использовании USDC для оплаты сетевых комиссий.

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