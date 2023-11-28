Замкомандующего 58-й армией ВС РФ вручил награды студентам, участвующим в СВО

В ходе телемоста, организованного заместительем командующего по военно-политической работе 58-й армии Вооруженных сил России, были вручены государственные награды студентам, которые приняли академический отпуск и участвуют в специальной операции.
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