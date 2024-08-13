Водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком на трассе в Приангарье

Авария произошла днем 12 августа на трассе Р-255 «Сибирь» в Тайшетском районе. 53-летний водитель автомобиля «Лада Калина» столкнулся с полуприцепом грузовика «Dayun», который двигался в попутном направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии