Определен самый назойливый мошенник ноября

Самый настойчивый мошенник в ноябре пробовал дозвониться абоненту «Билайна» 2994 раза в течение 10 минут, рассказал директор по управлению уровнем фрода ПАО «Вымпелком» Петр Алферов, чьи слова приводит «Прайм».
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