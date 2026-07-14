Беременная актриса Энн Хэтэуэй в атласном топе пришла на шоу в Нью-Йорке

Беременная Энн Хэтэуэй вышла на публику в атласном костюме. Фото опубликованы на сайте Daily Mail. 43-летнюю Энн Хэтэуэй подловили папарацци, когда она направлялась на съемки программы "Late Night with Seth Meyers" в Нью-Йорке.
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