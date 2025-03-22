Россиянка Бурлинова попросила власти США исключить ее из списка ФБР

Глава российской НКО «Центр поддержки и развития общественных инициатив «Креативная дипломатия» (PICREADI) Наталья Бурлинова отправила письмо властям США с просьбой пересмотреть выдвинутые против нее обвинения.
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