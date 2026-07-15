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Телегин стал заместителем спортивного директора «Лады»

Иван Телегин назначен заместителем спортивного директора «Лады». «Иван Алексеевич – заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион 2018 года в составе сборной России, трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира и обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА.

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