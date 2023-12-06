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Власть не у меня в руках: Почему так сказал Путин на ВРНС. Кого просит о помощи президент?

Власть не у меня в руках: Почему так сказал Путин на ВРНС. Кого просит о помощи президент?

AFTERSHOCK Владимир Путин, выступая на Всемирном русском народном соборе (ВРНС), сказал:   Уважаемые друзья, наша битва за суверенитет, за справедливость носит без всякого преувеличения национально-​​освободительный характер Как некоторые помнят, про суверенитет Путин говорил неоднократно в течение многих лет.

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Комментарии
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Андрей nirVAna
ПРАВДА - ОДНА , КАК И ИСТИНА , А САМОМНЕНИЙ ПО ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ !!!!
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12 час.
Елена Бородина
Я Вас умоляю, нет у него никаких прав? Есть только права плодить  олигархов растаскивающих страну и закручивать гайки для народа? Столько лет находясь у власти окружить себя не идейными и верными патриотами своей страны, а &quot;друзьями&quot; которые могут воротить что хотят и при удобном моменте ударить в спину. Вот хочется верить автору статьи, но в реальности столько несостыковок. Народ должен поддержать это как? Тихо молчать? А, с чьего простите позволения, народ уже так зажали со всех сторон, что он просто тихо сидит и ждет лидера? Это же показал марш Пригожина. Народ настолько устал от бесчинств власть имущих и бездействия главы, что уже готов пойти за кем угодно, кто хоть чуточку будет за народ. Народ давно лишили права голоса, но не мнения. И формируется это мнение на окружающих его действиях и фактах. В лучшую сторону для народа ничего не меняется, а только всё хуже и хуже. И невольно возникает мысль, а что за план и за тем ли лидером мы идём? А он кстати 20лет уже у руля! И если он такой умный, продуманный и хитрый стратег почему такие результаты?
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12 час.
Елена Смирнова
сильная статья!!!
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