Власть не у меня в руках: Почему так сказал Путин на ВРНС. Кого просит о помощи президент?

Елена Бородина

Я Вас умоляю, нет у него никаких прав? Есть только права плодить олигархов растаскивающих страну и закручивать гайки для народа? Столько лет находясь у власти окружить себя не идейными и верными патриотами своей страны, а "друзьями" которые могут воротить что хотят и при удобном моменте ударить в спину. Вот хочется верить автору статьи, но в реальности столько несостыковок. Народ должен поддержать это как? Тихо молчать? А, с чьего простите позволения, народ уже так зажали со всех сторон, что он просто тихо сидит и ждет лидера? Это же показал марш Пригожина. Народ настолько устал от бесчинств власть имущих и бездействия главы, что уже готов пойти за кем угодно, кто хоть чуточку будет за народ. Народ давно лишили права голоса, но не мнения. И формируется это мнение на окружающих его действиях и фактах. В лучшую сторону для народа ничего не меняется, а только всё хуже и хуже. И невольно возникает мысль, а что за план и за тем ли лидером мы идём? А он кстати 20лет уже у руля! И если он такой умный, продуманный и хитрый стратег почему такие результаты?