30 мая: какой сегодня день

30 мая в России отмечается День окрошки. Это традиционное блюдо русской кухни. С приходом тепла появляются свежие овощи и зелень, к тому же этот холодный суп – лучшая еда для летнего периода, хорошо освежающая в жаркий день.
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