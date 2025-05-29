НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лента новостей Крыма

186 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Е Пронина
    как оно попало в депутаты? уволить и лишить гражданства субъекту,,,ХМАО — родина узб...
  • Лидия Санникова
    Отменить искусственное образование, под названием Украина, на русских территориях...Сакс: Украина пот...
  • Леонид
    И ? Были удары по тем территориям? В идеале, упреждающие. Но хотя бы последующие.Выяснилось, откуд...

30 мая: какой сегодня день

30 мая: какой сегодня день

30 мая в России отмечается День окрошки. Это традиционное блюдо русской кухни. С приходом тепла появляются свежие овощи и зелень, к тому же этот холодный суп – лучшая еда для летнего периода, хорошо освежающая в жаркий день.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх