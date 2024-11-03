Марсело покинул «Флуминенсе» после конфликта с главным тренером

Футбольный клуб «Флуминенсе» объявил о расторжении контракта с экс-защитником «Реала» Марсело. Ранее главный тренер «Флуминенсе» Мано Менезес принял решение не выпускать игрока на поле после конфликта, произошедшего во время матча 32-го тура чемпионата Бразилии с «Гремио» (2:2).