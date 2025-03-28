SUSANIN
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SUSANIN

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Удмуртский туризм: миф или реальность?

Удмуртский туризм: миф или реальность?

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия давно стала привлекательным регионом для туристов. Природа, культура, кухня удмуртов пользуются спросом как среди соседей: Татарстана, Кировской области, Пермского края, — так и в целом по стране.

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