О чем молчит Трамп? Хозяин Белого дома решил выйти из игры, но перед этим он громко хлопнет дверью

Американский президент внезапно устранился от проблем, в которые втянуты Россия, США и Украина Ирина Мишина На фото: президент США Дональд Трамп (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Андрей Манойло Владимир Васильев Константин Блохин За последние дни произошли события, которые вовлекли в свою орбиту политиков разных стран.