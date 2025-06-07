БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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О чем молчит Трамп? Хозяин Белого дома решил выйти из игры, но перед этим он громко хлопнет дверью

О чем молчит Трамп? Хозяин Белого дома решил выйти из игры, но перед этим он громко хлопнет дверью

Американский президент внезапно устранился от проблем, в которые втянуты Россия, США и Украина Ирина Мишина На фото: президент США Дональд Трамп (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Андрей Манойло Владимир Васильев Константин Блохин За последние дни произошли события, которые вовлекли в свою орбиту политиков разных стран.

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