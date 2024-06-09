Право на культурный дресс-код

Что стоит за модой на никабы в России и нужно ли их запретитьDPA/TASS читайте на monocle.ruЧто стоит за модой на никабы в России и нужно ли их запретить* Упомянутые в статье организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ), «Имарат Кавказ» и др.