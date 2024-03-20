Ученые перечислили продукты, которые помогают улучшить состояние кожи при акне

Группа ученых из Мюнхенского университета в сотрудничестве с другими исследователями выявила, что определенные продукты питания могут оказывать благоприятное влияние на течение таких кожных заболеваний, как акне и розацеа.
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