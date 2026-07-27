Вышел второй сезон драмеди «Ира» с Ингрид Олеринской

На платформе Okko стали доступны первые эпизоды продолжения оригинального сериала «Ира». В центре сюжета вновь Ирина — теперь уже состоявшаяся мать, которая с присущей ей самоиронией пытается балансировать между пелёнками, личной жизнью и новыми вызовами.