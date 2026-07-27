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Искусство

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Вышел второй сезон драмеди «Ира» с Ингрид Олеринской

Вышел второй сезон драмеди «Ира» с Ингрид Олеринской

На платформе Okko стали доступны первые эпизоды продолжения оригинального сериала «Ира». В центре сюжета вновь Ирина — теперь уже состоявшаяся мать, которая с присущей ей самоиронией пытается балансировать между пелёнками, личной жизнью и новыми вызовами.

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