Вышел второй сезон драмеди «Ира» с Ингрид Олеринской

На платформе Okko стали доступны первые эпизоды продолжения оригинального сериала «Ира». В центре сюжета вновь Ирина — теперь уже состоявшаяся мать, которая с присущей ей самоиронией пытается балансировать между пелёнками, личной жизнью и новыми вызовами.
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