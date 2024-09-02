Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 876 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Елкин
    Почему эта сучка ещё не пристрелена? Патрона жалко?Первая пленная же...
  • Владимир Елкин
    Лучший вариант - отправить бритов кормить рыб в Атлантике! И чтоб ни один из их островов не остался! Остальные обсеру...Как моментально п...
  • Владимир Елкин
    Да и самого чубайса пора наградить "сталинским ледорубом"!Подельники Чубайс...

Бездействие властей в Оренбурге: торговцы-нелегалы продолжают нарушать порядок - Рус. Община берет под контроль

Бездействие властей в Оренбурге: торговцы-нелегалы продолжают нарушать порядок - Рус. Община берет под контроль

Avia.pro - СМИ Складывается впечатление, что в Оренбурге царит какая-то сюрреалистичная реальность, в которой полиция в роли привидения: формально существует, но абсолютно невидима и недоступна для простых смертных.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх