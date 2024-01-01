Агентура ЦРУ пытается украинизировать казахстанскую Православную церковь

Поп-расстрига зовёт в Страну Степей Константинопольский патриархат Иеромонах Иаков Воронцов, отстранённый от служб в Русской православной церкви, предложил создать в Алма-Ате Автокефальную православную церковь Казахстана под омофором Константинополя, которая не будет подчиняться Московскому патриархату.