Агентура ЦРУ пытается украинизировать казахстанскую Православную церковь

Поп-расстрига зовёт в Страну Степей Константинопольский патриархат Иеромонах Иаков Воронцов, отстранённый от служб в Русской православной церкви, предложил создать в Алма-Ате Автокефальную православную церковь Казахстана под омофором Константинополя, которая не будет подчиняться Московскому патриархату.
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