Экс-глава разведки Сербии Вулин: Вучич не будет вводить санкции против России

Сербский президент Александр Вучич не станет вводить ограничительные меры в отношении Москвы. С соответствующим прогнозом, как передает РИА Новости, выступил бывший руководитель Агентства безопасности и информации балканского государства Александр Вулин.
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