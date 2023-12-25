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Секретный рецепт от прабабушки

Секретный рецепт от прабабушки

В тот зимний вечер, я решила приготовить нечто особенное. Мои мысли унеслись к прошлому Рождеству, когда я обнаружила в старом семейном рецептнике необычный рецепт салата, который когда-то приготовила моя прабабушка.

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