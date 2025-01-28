Победители проекта «Профразвитие» проходят стажировку в Госдуме

МОСКВА, 28 января, ФедералПресс. Проект «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» совместно с депутатами Госдумы запустили программу стажировок для будущих парламентариев и государственных служащих.
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