smi.today

3 985 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • paigadeday
    Pacпpодaжa. Тepмoбeльe нoвoгo пoкoлeния с влaговывoдящeй и тeплooбменной фyнцией, oбладаeт антибaктеpиальными и гипоa...Неожиданный повор...
  • Андрей Пищулин
    А воевать в этой форме тоже будет? Или только фото на память?Кремль не принима...
  • олег олейник
    Обещать жениться - не значит жениться !Зеленский: Украин...

США, Британия и Франция отвергли заявления РФ о «грязной бомбе»

США, Британия и Франция отвергли заявления РФ о «грязной бомбе»

Министры иностранных дел Соединенного Королевства и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также глава американского Госдепа Энтони Блинкен сообщили, что их страны отвергают утверждения Москвы о том, что Киев готовится взорвать «грязную бомбу».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх