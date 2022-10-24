США, Британия и Франция отвергли заявления РФ о «грязной бомбе»

Министры иностранных дел Соединенного Королевства и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также глава американского Госдепа Энтони Блинкен сообщили, что их страны отвергают утверждения Москвы о том, что Киев готовится взорвать «грязную бомбу».