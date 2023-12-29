Психолог подсказала, как научить детей не ждать от Деда Мороза дорогих подарков

МОСКВА, 29 декабря, ФедералПресс. Чтобы избежать ситуации, когда ребенок просит у Деда Мороза очень дорогой подарок на Новый год, необходимо заранее договориться с ним с учетом возможностей и желаний, сообщила детский психолог, нейропсихолог Кира Макарова.
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