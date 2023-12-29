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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Психолог подсказала, как научить детей не ждать от Деда Мороза дорогих подарков

Психолог подсказала, как научить детей не ждать от Деда Мороза дорогих подарков

МОСКВА, 29 декабря, ФедералПресс. Чтобы избежать ситуации, когда ребенок просит у Деда Мороза очень дорогой подарок на Новый год, необходимо заранее договориться с ним с учетом возможностей и желаний, сообщила детский психолог, нейропсихолог Кира Макарова.

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