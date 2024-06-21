Допустимая норма алкоголя в промилле для водителей в России в 2024 году

﻿﻿Что такое промилле Какая степень опьянения допустима при проверке на норму алкоголя Правила Штрафы и пени Как и когда можно оспорить результаты Как долго можно водить машину после употребления алкоголя Вопросы и ответы Что такое промилле Допустимая степень опьянения Проверка на норму алкоголя Правила Штрафы и штрафы Вы Как и когда можно оспорить результат Через какое время после употребления алкоголя можно водить машину Вопросы и ответы Подробнее новейшая история российского законодательства свидетельствует о многих изменениях в отношении к вождению в нетрезвом виде.