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Советник Федуна отреагировал на решение УЕФА цитатой Нельсона Манделы

Советник Федуна отреагировал на решение УЕФА цитатой Нельсона Манделы

Франко Камоцци, советник владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, отреагировал на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить российские клубы и сборную от участия в международных соревнованиях в следующем сезоне.

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