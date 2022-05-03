Советник Федуна отреагировал на решение УЕФА цитатой Нельсона Манделы

Франко Камоцци, советник владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, отреагировал на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить российские клубы и сборную от участия в международных соревнованиях в следующем сезоне.
Франко Камоцци, советник владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, отреагировал на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить российские клубы и сборную от участия в международных соревнованиях в следующем сезоне.
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