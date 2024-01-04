11 занятных вещиц, чье предназначение пришлось разгадывать всем интернетом

Иногда мы случайно находим предметы, не имея четкого представления об их назначении. Раньше мы могли только обратиться за советом к знающим людям или просто смириться с тем, что тайны некоторых вещей так и останутся неразгаданными.
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