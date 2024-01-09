ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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«Если что-то не устраивает, пойди и заработай сама!» — говорит муж

«Если что-то не устраивает, пойди и заработай сама!» — говорит муж

Опубликовано в категориях: Семейный бюджет, Деньги-деньги, Мужчины - странные существа, Папаши, Об ответственности Просмотров: 8421 — .

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Комментарии
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F I
А в рассказе вы где видите иждивенчество ? Просто у меня знакомая ,пенсионерка &quot;сидела &quot; с малышкой теперь уже трех годовалой, по часам  (350 руб /час)
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4 час.
Ирина Измайлова
Вы переведите в деньги ту работу, которую она делает по дому. Почему Вы обесцениваете труд женщины?
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3 час.
Майя Maja
Потому что у них нет женщины. И такие никогда не воспитывали детей.  Они женоненавистники. Поэтому и такие коменты.
Ответить
3 час.

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