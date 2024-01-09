Опубликовано в категориях: Семейный бюджет, Деньги-деньги, Мужчины - странные существа, Папаши, Об ответственности Просмотров: 8421 — .
«Если что-то не устраивает, пойди и заработай сама!» — говорит муж
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
F I
А в рассказе вы где видите иждивенчество ? Просто у меня знакомая ,пенсионерка "сидела " с малышкой теперь уже трех годовалой, по часам (350 руб /час)
Ответить
4 час.
Ирина Измайлова
Вы переведите в деньги ту работу, которую она делает по дому. Почему Вы обесцениваете труд женщины?
Ответить
3 час.
Майя Maja
Потому что у них нет женщины. И такие никогда не воспитывали детей. Они женоненавистники. Поэтому и такие коменты.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии