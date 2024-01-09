«Если что-то не устраивает, пойди и заработай сама!» — говорит муж

F I А в рассказе вы где видите иждивенчество ? Просто у меня знакомая ,пенсионерка "сидела " с малышкой теперь уже трех годовалой, по часам (350 руб /час)

Ирина Измайлова Вы переведите в деньги ту работу, которую она делает по дому. Почему Вы обесцениваете труд женщины?