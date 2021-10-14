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Пластический хирург предположила, какая болезнь обезобразила лицо Алисы Аршавиной

Пластический хирург предположила, какая болезнь обезобразила лицо Алисы Аршавиной

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса за несколько месяцев растеряла все, что у неё было. Сначала она заболела, а потом покинула дом, где жила вместе с детьми, поскольку собственником особняка является бывшая свекровь, которая была против совместного проживания с экс-невесткой и ее детьми.

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