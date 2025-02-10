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Россия догнала Южную Корею по продажам новых машин: у нас 11-е место в мире и самый бурный рост

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в России в 2024 году было реализовано 1,57 млн новых автомобилей всех сегментов, что говорит о росте российского авторынка относительно 2023 года на 48%.

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