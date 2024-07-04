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Российские ПВО уничтожили несколько украинских беспилотников над Краснодарским краем

Российские ПВО уничтожили несколько украинских беспилотников над Краснодарским краем

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ночь на пятницу, 5 июля, сообщил об уничтожении силами ПВО нескольких украинских беспилотников, пытавшихся атаковать гражданские объекты в Приморско-Ахтарске.

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