В горах под Златоустом паводковые воды повредили мост

На границе с национальным парком «Таганай» паводок разрушил мост. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, инцидент произошел в районе Тесьминской насосно-фильтровальной станции и национального парка «Таганай».
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