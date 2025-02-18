Работы по сносу ресторана «SEAVAS» выполнит ГБУ «Парки и скверы»Заместитель губернатора Севастополя Светлана Пирогова напомнила, что ООО «ПИР» была предоставлена возможность завершить работы по демонтажу здания ресторана собственными силами до 10.
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