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Сентябрьский социальный пакет: ипотечные каникулы, жильё для студентов и 2,6 млрд на Дальний Восток

Сентябрьский социальный пакет: ипотечные каникулы, жильё для студентов и 2,6 млрд на Дальний Восток

МОСКВА (ИА Реалист). 30 августа 2026 года социальная повестка в России остаётся в центре внимания федеральных и региональных властей.

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