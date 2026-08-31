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Царьград

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Эксперт Захаров выдвинул версии исчезновения семьи Усольцевых

Эксперт Захаров выдвинул версии исчезновения семьи Усольцевых

В сентябре 2025 года в Кутурчинском Белогорье пропала семья Усольцевых. Альпинист Николай Захаров выдвинул версии: Сергей получил травму, жена осталась с ним, и они пострадали от непогоды.

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