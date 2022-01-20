Как не заснуть за рулем автомобиля?

Отвечает Наталья Сергеевна Маслова врач общей практики Есть несколько реальных признаков того, что вы вот-вот отключитесь: вы стали совершать незначительные нарушения: забыли переключиться на ближний свет, остановились на зеленый, не среагировали на очередной дорожный знак, напряглись при считывании показаний с приборов; если вы стали замечать процесс моргания (в бодром состоянии это происходит само собой) — срочно останавливайтесь; если дальние предметы и фигуры вдоль дороги при приближении меняют очертания, цвет или вообще «исчезают» с поля вашего зрения — вы машину ведете «на автопилоте», ваш мозг почти спит.