Европейцы тайно испытали верхнюю ступень ракеты Ariane 6

Ракета Ariane 6 / © ESA Во время испытаний, которые могли проходить в условиях секретности, ведь в последних официальных пресс-релизах ESA о них ничего не сообщали, специалисты проверили работу верхней ступени в нештатных условиях.
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