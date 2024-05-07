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Военное обозрение

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Власти Австралии заявили, что китайский истребитель стрелял осветительными ракетами по пути вертолета национальных ВМС

Власти Австралии заявили, что китайский истребитель стрелял осветительными ракетами по пути вертолета национальных ВМС

Данный инцидент, утверждают в австралийском правительстве, создал риски для воздушной машины.

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