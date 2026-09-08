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Во Владимире коллекционер похитил из музея ложку писателя Венедикта Ерофеева

Во Владимире коллекционер похитил из музея ложку писателя Венедикта Ерофеева

Нижегородский турист объяснил свой поступок тем, что Ерофеев является его любимым автором. Об этом 8 сентября сообщили в УМВД России по Владимирской области .

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