Во Владимире коллекционер похитил из музея ложку писателя Венедикта Ерофеева

Нижегородский турист объяснил свой поступок тем, что Ерофеев является его любимым автором. Об этом 8 сентября сообщили в УМВД России по Владимирской области .
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