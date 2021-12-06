Военный ансамбль Александрова посвятил памяти маршала Жукова концерт в Большом театре

Концерт «В сердце у солдата – ты, моя Москва…» посвящен 80-летию начала контрнаступления Красной Армии под Москвой, а также 125-летию со дня рождения Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова.
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