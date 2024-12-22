Общий анализ крови: как к нему подготовиться и можно ли самостоятельно расшифровать результаты

Первый анализ, который обычно назначает врач на приеме, — общий анализ крови. Это один из самых доступных лабораторных тестов, который используется для оценки общего состояния здоровья и диагностики заболеваний.
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