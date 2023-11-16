Теперь понятно, зачем в СССР массово производили забор с «ромбиками»Бетонный забор в ромбикВ Советском Союзе практически все — от зданий до заборов — было стандартизировано, поэтому сооружения можно было встретить во всех частях страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии