BI сообщает о применении украинской авиацией тактики «дикой ласки»

BI: ВВС Украины применяют тактику авиации США времен Вьетнама Украинские пилоты переняли тактику ВВС США во Вьетнаме, когда те позволяли ПВО противника себя обнаружить и запускали ракету по источнику сигнала, выяснил BI.
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