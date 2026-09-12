Эксперт Лоикова объяснила причины карьерного тупика россиян

Кризис среднего возраста и страх перемен могут затормозить карьеру. Независимый HR-специалист Зулия Лоикова рассказала, как личные причины и выгорание ведут россиян к стагнации.
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