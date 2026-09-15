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Царьград

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"Уже задыхалась": Съедавшая таз курицы и 70 яиц за эфир девушка умерла, ей было 24 года

"Уже задыхалась": Съедавшая таз курицы и 70 яиц за эфир девушка умерла, ей было 24 года

Хрупкая девушка ела килограммы жирной еды, а потом вызывала рвоту, в итоге её сердце остановилось в 24 года.

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